Российский регион захотел присоединиться к научному нацпроекту

Вологодская область может присоединиться к национальному проекту «Наука», в котором она пока не участвует. Об этом журналистам заявил вице-губернатор региона Виталий Тушинов, сообщает «35медиа».

Сейчас в области разрабатываются два варианта — создание в регионе научного центра, необходимого для вхождения в нацпроект, и совместная заявка с другим субъектом. «Мы понимаем, что для одного субъекта сложно, и договорились с другим, не скажу с каким, что сделаем заявку на такой проект, их научная база лучше, и продукт будет востребован и там», — сказал Тушинов.

Как отметил заместитель губернатора, сильная сторона Вологодской области — биологическая составляющая.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, проект предполагает создание в стране минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров.

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