Врио главы Липецкой области назвали эффективным управленцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов является эффективным управленцем из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), сообщается на сайте организации.

По мнению специалистов, отличительной чертой Артамонова является использование им информационных технологий в управлении регионом. Он настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в работе губернатора, отметили в Центре. «Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников», — считают специалисты.

Они уточнили, что Артамонов следит за сообщениями жителей Липецкой области в социальных сетях, часто встречается с гражданами и выезжает на объекты. Кроме того, в июле он провел пресс-конференцию в неформальной обстановке.

Также указывается, что Артамонов в агитационный период отказался участвовать в дебатах. «Таким образом, врио главы региона сразу же отделил себя от остальных участников выборов, продемонстрировав заинтересованность в результате, а не политической борьбе», — подчеркнули в Центре.

Среди достижений Артамонова на посту называют решение вопроса обманутых дольщиков, расселение аварийного жилья, новые меры жилищной поддержки, благоустройство городских территорий и другое.

Игорь Артамонов был назначен врио губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года. Он сменил на этом посту Олега Королева, руководившего регионом 20 лет и подавшего в отставку по собственному желанию. Артамонову 52 года.

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