Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке

Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае. Об этом сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

Всего в районе маршрута находится до 70 животных, проявляющих агрессию к своим сородичам и людям. Причиной такого поведения стал недостаток в нерестилищах реки рыбы нерки, которой питаются медведи.

По словам директора заповедника Петра Шпиленка, если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы придется закрыть. «Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете», — отметил он.

В августе сообщалось о жительнице поселка Сита Хабаровского края, которая отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя. Женщину доставили в больницу в состоянии сильного стресса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!