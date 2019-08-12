Россиянин потерял зарплату из-за службы в армии и отсудил ее у Минобороны

На Камчатке аспирант выиграл у Минобороны иск о взыскании упущенной выгоды за время службы в армии. Об этом ИА «Кам 24» рассказали в Елизовском районном суде.

Весной 2018 года жителя Елизова призвали в армию, в то время он работал на «Камчатском авиационном предприятии» и учился на дневном отделении аспирантуры. Его забрали в армию, несмотря на то что обучение дает отсрочку от призыва.

Попав в армию, мужчина через суд доказал, что его призвали с нарушением закона. В итоге он пробыл в армии 133 дня и вернулся домой осенью 2018 года. Он подсчитал, что за это время мог заработать 291 758 рублей и обратился в суд, чтобы взыскать с Минобороны упущенную выгоду на эту сумму.

Представитель Минобороны не согласился с иском, утверждая, что мужчина не представил доказательств упущенной выгоды. Он также заявил, что в ведомстве его обеспечили денежным довольствием в размере 10 тысяч рублей, вещевым имуществом на 14 388 рублей, а также продовольствием на 77 808 рублей.

Эти доводы суд не принял, поскольку расходы Минобороны были нужны для обеспечения призывника питанием и вещами во время службы. Суд подсчитал, что размер упущенной выгоды молодого человека за время службы составил 188 457 рублей и обязал Минобороны выплатить эту сумму.

Ранее 60 процентов россиян заявили, что служба в армии — обязанность каждого настоящего мужчины. Почти четверть опрошенных посчитали, что мужчины должны отдавать долг государству, даже если это не отвечает их личным интересам. Бессмысленным и опасным занятием службу в армии назвали 12 процентов респондентов.

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