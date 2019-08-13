Туристы пострадали в результате жесткой посадки вертолета

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» пострадали туристы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

У одного из пассажиров сломана нога. Ему оказывают помощь на месте происшествия. У вертолета повреждена хвостовая часть.

Инцидент произошел в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту находилось 25 человек. Сейчас они ожидают резервный вертолет, который доставит их в Петропавловск-Камчатский.

Ранее в августе десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском крае.

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