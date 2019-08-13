Владелец задержанного на Украине российского танкера обратился к Зеленскому

Российская компания «Волжское пароходство», которой принадлежит задержанный в прошлом году на Украине танкер «Механик Погодин», обратилась за помощью к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

«По мнению компании, решение об освобождении судна — вопрос уровня главы государства», — отметили в «Волжском пароходстве» и уточнили, что письмо Зеленскому было направлено еще 30 июля.

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«Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона с 10 августа 2018 года на три года. Экипаж танкера состоит из 12 граждан России. Служба безопасности Украины (СБУ) прислала судовладельцу повестку с вызовом на допрос в качестве свидетеля по «универсальному» уголовному делу.

Украинские власти указывают, что судно было построено на деньги компании «ВЭБ-лизинг», которая входит в санкционные списки Киева. В «Волжском пароходстве» настаивают, что единственным владельцем танкера по документам является другая фирма, которая с 2018 года вошла в состав предприятия, следовательно, задержание было незаконно. Убытки от годового простоя судна составляют более 2,5 миллиона долларов.

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