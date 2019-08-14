Гостей свадьбы тайно накормили отбросами

В Великобритании молодожены накормили ничего не подозревающих гостей свадьбы пищевыми отходами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Участникам банкета по случаю бракосочетания Кейли и Джо Тилстонов (Kayley, Joe Tilston) подали кушанья из остатков ресторанных блюд. Среди прочего, в меню были морской карась и окунь, бычатина, свиные ребрышки, курица, а также веганские и безглютеновые блюда.

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Молодожены держали происхождение ингредиентов в секрете. Лишь в конце банкета они объявили, что завтрак был приготовлен из отходов. Известие шокировало некоторых гостей, но были и те, кто все равно попросил добавки.

По словам Кейли и Джо, они убеждены в необходимости сокращении количества мусора за счет переработки и повторного использования. Кроме того, банкет из отбросов в пять раз дешевле обычного. «Средний свадебный завтрак обходится в 25 фунтов стерлингов (две тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») на человека, а то и дороже, — говорит Кейли. — Когда нужно накормить почти 300 ртов, готовить из остатков — это разумно».

В начале августа сообщалось, что в Великобритании неизвестные жених и невеста готовят свадьбу, на которой гостей тайно накормят мясом животных, погибших в ДТП. Для реализации плана им требовался опытный повар, который умеет готовить дичь и знает, как объединить в одном блюде мясо белок, фазанов, кроликов, куропаток и оленей.

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