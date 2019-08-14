В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Об этом сообщает УНИАН.

Политик добавил, что члены парламента имеют право использовать русский язык во время заседаний. «Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич. Он также добавил, что говорить на русском — это «своего рода протест» депутатов политсилы на фоне принятия закона об украинском языке как государственном и закона об образовании.

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Ранее избранному депутату Верховной Рады Украины Вадиму Рабиновичу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» запретили говорить на русском языке в ходе подготовительного заседания парламента. Представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко остановила выступление Рабиновича, который начал говорить по-русски. Она напомнила, что согласно новому закону он обязан использовать на официальных мероприятиях только государственный язык, то есть украинский.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и государственных учреждений.

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