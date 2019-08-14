Жители российского поселка испугались оранжево-черного дыма

Жители поселка Верх-Нейвинский Свердловской области вечером 13 августа засняли оранжево-черный дым, идущий из трубы местного завода «Производство сплавов цветных металлов». Видеозапись опубликовало издание 66.ru.

Как отметило издание E1, дым накрыл соседний город Новоуральск. Горожане предположили, что произошел выброс свинца.

На предприятии заверили, что чрезвычайного происшествия не было. Там объяснили, что появление оранжево-черного дыма связано с проведением «запланированных работ по очистке технологического оборудования». На предприятии также добавили, что дым приобрел нормальный цвет «в течение нескольких минут».

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало административное расследование после выброса с оранжево-черным дымом, передает РИА Новости. Представительница ведомства отметила, что сотрудники предприятия не отрицают факт выброса, однако специалисты хотят проверить степень угрозы здоровью жителей. Информации о пострадавших от выброса нет.

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