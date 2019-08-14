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Башкирия вложит в повышение производительности труда 40 миллионов рублей

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В Башкирии потратит на повышение производительности труда в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщает местный телеканал «Вся Уфа».

Средства пойдут на модернизацию центров занятости в Стерлитамаке. На эти деньги будет закуплено новое оборудование, а также проведено обучение сотрудников.

Большая часть средств — 37,5 миллиона рублей — поступит из федерального бюджета. Еще два миллиона рублей планируют выделить из регионального, сообщили в пресс-службе регионального министерства семьи, труда и соцзащиты.

Башкирия вошла в число 16 регионов, в которых в 2019 году должны появиться обновленные центры занятости. В Башкирии пилотным муниципалитетом выбран Стерлитамак.

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