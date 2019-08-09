Повышением производительности труда занялись в Якутии

Технологии повышения производительности труда намерены начать внедрять на пяти якутских предприятиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Они начнутся уже в 2019 году, хотя реализация нацпроекта в регионе стартует только с 2020 года.

Среди предприятий, которые займутся повышением производительности труда уже в 2019 году, АО «Авиакомпания "Якутия"», АО «Аэропорт Якутск», АО «АК "Железные дороги Якутии"», АО «АК "Полярные авиалинии"» и АО «Якутская птицефабрика».

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда планируется ускорить ее рост до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

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