Европейская ракета взорвалась на орбите

Находившаяся на околоземной орбите третья ступень ракеты Ariane 4 распалась на семь частей, сообщила в Twitter 18-я эскадрилья космического контроля Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Разрушение произошло 22 июля в 12:17 московского времени. Согласно данным ВВС, свидетельств того, что осколки возникли из-за столкновения ступени с каким-либо небесным телом на околоземной орбите, нет.

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В декабре 2017 года американский астрофизик Джонатан Макдауэлл сообщил, что советский военный разведывательный спутник «Целина-Д» №34 («Космос-1346»), запущенный на ракете «Восток-2М» с космодрома Плесецк в марте 1982 года, разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане.

Европейская средняя ракета Ariane 4 с американо-французским TOPEX/Poseidon, французским Oscar 23 и южнокорейским S80/T космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру (Французская Гвиана) в августе 1992 года.

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