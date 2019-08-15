В России заметили рекордную эпидемию

В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы занесения африканской чумы свиней, сообщается на сайте регионального правительства.

Введение режима ЧС позволит усилить контроль за эпизоотической ситуацией и вовремя принять необходимые меры, а также оперативно привлекать финансирование. Жителей просят не покупать свинину на стихийных рынках и внимательно проверять на нее документы. При этом для людей болезнь неопасна.

Пока в Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы, но угроза занесения велика. Для предотвращения заражения специалисты ветеринарной службы организовали обход свиноводческих хозяйств. Особое внимание уделяется приграничным территориям. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в помещения с животными посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура. Мясная продукция проверяется в магазинах.

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Очаг африканской чумы свиней был обнаружен 31 июля этого года в одном из хозяйств Пограничного района соседнего Приморского края. Там объявлен режим ЧС, введен карантин. Позднее вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.

Россельхознадзор с 14 августа ввел временные ограничения на ввоз в Россию свиней и свиноводческой продукции из Сербии, где тоже была зарегистрирована данная болезнь.

Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в странах Центральной и Восточной Европы в 2017 году. На сегодняшний день болезнь распространилась на 13 стран континента. До этого эпидемия болезни, признанная крупнейшей в истории, затронувшей животных, распространилась на Китай, Вьетнам и некоторые другие азиатские страны.

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