В России пройдет чемпионат мира по диджеингу Red Bull 3 Style

В России пройдет ежегодный чемпионат мира по диджеингу Red Bull 3 Style. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Перед десятым мероприятием, которое состоится в апреле 2020 года, проведут национальные квалификации более чем в 30 странах мира. C 11 до 19 августа девять чемпионов по диджеингу прошлых лет DJ Aleqs Notal, DJ Headspin, DJ Four Color Zack, DJ Shintaro, DJ Eskei83, DJ Byte, DJ Puffy, DJ Damianito, DJ J Espinosa посетят Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву с шоукейсами, мастер-классами, вечеринками и блок-пати. В ходе поездки музыканты будут отслушивать заявки и отбирать национальных финалистов стран-участниц Red Bull 3 Style.

В преддверии чемпионата 17 августа пройдет вечеринка в московском клубе Fantomas Rooftop. На 18 августа запланированы лекция и воркшоп в IBIS Динамо, а 19 августа состоится блок-пати во дворе пространства Flacon.

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