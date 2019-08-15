Disney опубликовал фотографию собак из ремейка «Леди и Бродяги»

Опубликована первая фотография собак, которые появятся в ремейке мультфильма «Леди и Бродяга». Снимок появился в Twitter-аккаунте журнала Disney Twenty Three.

Как передает CinemaBlend, Тесса Томпсон озвучила Леди, а Джастин Теру — Бродягу. Все роли в фильме исполнили собаки-спасатели, которых приютили после завершения съемок. Мировая премьера ремейка запланирована на 12 ноября.

В мае стало известно, что из новой картины уберут песню сиамских кошек, которую сочли расистской и отображающей послевоенную ксенофобию в США. Автором музыки к новой киноленте станет американская исполнительница Жанель Монэ. Она не только запишет новые композиции к картине, но и переделает песню The Siamese Cat Song, которую в оригинальной версии исполнила Пегги Ли.

Оригинальный мультфильм «Леди и Бродяга» вышел в 1955 году. Его номинировали на премию BAFTA как лучший анимационный фильм.

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