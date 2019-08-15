Мир
 
Последние новости
Россию обвинили в краже американских технологий для гиперзвукового оружия
Болтон оценил мысли Трампа о личных отношениях с Путиным
В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа
Кровожадный крокодил стянул мальчика с лодки и проглотил его
Россия задумалась о запрете поставок леса в Китай
Представлен проект телескопа размером с планету
В доме миллиардера-педофила обнаружили портрет Билла Клинтона в женской одежде
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Появились новые подробности гибели футболиста Салы
Новости партнеров

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает LRT.

По словам литовского лидера, российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в Евросоюз. Науседа добавил, что Украина опасается возможной потери транзита российского газа. «Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать», — отметил президент Литвы.

Инаугурация Гитанаса Науседы прошла 12 июля. В тот же день свои полномочия сложила бывший президент Литвы Дали Грибаускайте.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он пройдет через территориальные воды или в исключительной экономической зоне стран, расположенных вдоль побережья моря: помимо России и Германии, это Финляндия, Швеция и Дания. Проект планируют завершить в конце 2019 года.

Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Запуск «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток», строительство которого также планируется завершить в 2019 году, может сделать украинскую газотранспортную систему невостребованной. Также против строительства «Северного потока-2» выступают Польша, Латвия, Литва и США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Antroje tėvynėje» su Merkel susitikęs Nausėda nori palaikymo Astravo
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
«Северный поток-2» сочли рычагом давления России на Европу
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
03:34Сегодня

В доме миллиардера-педофила обнаружили портрет Билла Клинтона в женской одежде

03:32Сегодня

Россию обвинили в краже американских технологий для гиперзвукового оружия

02:28Сегодня

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Мир00:0213 августа

Ким Чен Культ

Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
22:5314 августа

Французские таможенники нашли тонну кокаина

22:0914 августа

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

20:3714 августа

Подсчитано число детей-рабов

Мир00:01 9 августа

Индустрия несвободы

Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
19:4814 августа

Раскрыта вероятная причина убившего 40 человек происшествия в Италии

18:4314 августа

Боевики сбили Су-22 в Сирии

18:1014 августа

Россию обвинили в опасном отгоне истребителя НАТО от самолета Шойгу

Россия
В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа
«На грани психоза»
Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»
Россия задумалась о запрете поставок леса в Китай
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин Подстелил соломку
Как мэр Южно-Сахалинска спасает собственное кресло
Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери
«Бабушка решила, что Spice Girls — ее подружки»
 
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Все материалы
Мир
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
В доме миллиардера-педофила обнаружили портрет Билла Клинтона в женской одежде
Ким Чен Культ
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
Россию обвинили в краже американских технологий для гиперзвукового оружия
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Все материалы
Бывший СССР
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Додон заявил о желании восстановить отношения с Россией
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Глава ЦИК Белоруссии отчиталась о приглашении на несуществующие выборы
Все материалы
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
На рынке США началась истерика
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Польша начала шантажировать Россию газом
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Все материалы
Силовые структуры
Подозреваемый в расправе над голой российской блогершей сообщил о серии убийств
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Участвовавшего в акции в Москве студента-очника задержали за уклонение от армии
Все материалы
Наука и техника
Представлен проект телескопа размером с планету
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
В землях России увидели ядерную уязвимость
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
«Американский Северодвинск» восстановят
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
США проведут «летные испытания» ядерного реактора
Все материалы
Спорт
Появились новые подробности гибели футболиста Салы
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
Глава UFC отреагировал на желание чемпиона провести межполовой бой
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Удушивший Макгрегора боец сравнил себя с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Умер народный артист Валентин Воронин
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
Брат Джулии Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Умер худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Все материалы
Интернет и СМИ
Необычные кошки из России обрели популярность за рубежом
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Телеведущий кинулся с кулаками на назвавшего его членом мафии фаната
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
В России предсказали ликвидацию анонимности в интернете
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Бузова извинилась в эфире «России 1» за ролик с шуткой про блокадников
Все материалы
Ценности
Пожилая модель надела купальник своей молодости и поделилась ощущениями
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Сердобольный россиянин нашел способ защитить Леди Гагу от соотечественников
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Пошлая просьба покупателя-извращенца вывела из себя продавщицу
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении
Все материалы
Путешествия
Стюардесса и мать троих детей умерла от опасной инфекции после перелета
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
Россияне вновь полюбили роскошный отдых
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Россиянам рассказали об обязанностях проводников
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Сыгравший в детскую игру с сотрудником аэропорта пассажир прославился в сети
Все материалы
Из жизни
Мужчина экстремально похудел ради мечты
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Скорбящие родственники не досчитались органов у мертвеца и сожгли три дома
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Аллигатор выскочил из пруда и покусал женщину с собакой
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Девушка сварила яйца по инструкции из интернета и поплатилась зрением
Все материалы
Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши
Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль»
Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей
Появились первые фотографии нового Kia Mohave
Все материалы
Дом
Дорогое жилье признали вредным для здоровья
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Японцы попытались раздать жилье бесплатно и потерпели неудачу
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Ставрополье получит десятки миллиардов рублей на нацпроекты
В России запустят портовую особую экономическую зону
Все материалы