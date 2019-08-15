Найден способ легально сократить рабочий день

Пользователи сети пришли в восторг от совета как можно дольше откладывать обеденный перерыв в течение рабочего дня и назвали его легальным способом сократить время, проведенное в офисе. Лайфхак, опубликованный в Twitter, набрал на Reddit 20 тысяч лайков за несколько часов.

«Я тупица, или кто-то еще откладывает обеденный перерыв так долго, насколько возможно? Чтобы, когда я вернулась, у меня оставалось меньше времени до конца рабочего дня?» — уточнила девушка под ником tiasbw. Опубликовавший скриншот пользователь сети, заявил, что такой лайфхак является «доказанным научным фактом».

Большинство комментаторов заявили, что это величайший секрет, который они раскрыли спустя годы работы. «Если вам разрешено делать это, это единственный и величайший фактор в подсознательном сокращении рабочего дня», — заявил пользователь AuthorityAnarchyYes. «Я не знаю, смогу ли я работать на работе, которая не позволяла бы мне это делать», — вторил ему другой юзер.

Один из подписчиков треда уточнил, что ему удается брать перерыв после шести часов в офисе. Это позволяет ему максимально сократить вторую часть рабочего дня — до двух часов. Некоторые поддержали его и заметили, что можно максимально оптимизировать часовой перерыв, поделив его на две небольшие паузы в работе.

Ряд пользователей возразили, что такие лайфаки не работают для них, так как они неспособны хорошо работать на голодный желудок. Им посоветовали брать с собой небольшие перекусы. «Я работаю до последнего часа работы, затем иду домой, чтобы поесть. Я работаю с девяти до четырех, так что для меня это работает. Я ем протеиновый батончик около полудня. Всегда знаю, как взломать систему», — похвастался tommyboi77. Его поддержали те, кто готов пренебрегать обедом и уходить из офиса на час раньше.

Ранее один из пользователей сети рассказал, что добился от работодателя дополнительных перерывов. Он возмутился паузами для молитв, положенных религиозным сотрудникам, и потребовал ввести паузы для медитации.

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