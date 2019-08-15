Храбрый пес спас застрявшую в лодке собачку

В китайском городе Цинъюань, провинция Гуандун, храбрый пес помог другой собаке. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Небольшая собачка осталась в лодке, дрейфующей по реке в паре метров от берега. Она боялась прыгать в воду, беспокойно скулила и лаяла. На помощь пришел ротвейлер, который подплыл к лодке и отбуксировал ее к берегу.

В 2014 году сообщалось, что в Новой Зеландии провели операцию по спасению пса, который уплыл на старом стволе дерева почти на 50 километров от берега Северного острова. Четверо представителей Королевского новозеландского флота добрались до коряги на патрульном судне и сняли с нее собаку.

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