Строитель попал под сломанную бетономешалку и лишился ноги

В английском городе Сент-Олбанс, графство Хартфордшир, мужчина провел три недели в коме и лишился ноги после того, как на него упал кусок бетономешалки. Об этом сообщает британское издание The Sun.

27-летний Себастьян Глида (Sebastian Glyda) занимался дорожными работами, когда на него упала часть бетономешалки с высоты трех метров. По словам мужчины, он успел вовремя увернуться, но почувствовал «сильную боль в спине». Как выяснилось позднее, ему повредило почку.

Спасателям потребовалось два часа, чтобы высвободить пострадавшего. «Повсюду была кровь, и кость в моей ноге раздробило. Я думаю, что адреналин заставлял меня двигаться до тех пор, пока меня наконец не положили на носилки. Тогда я потерял сознание», — рассказал Глида.

Он перенес около десяти операций и провел в искусственной коме три недели. Врачам пришлось ампутировать левую ногу пациента, которая сильно пострадала при инциденте. Несмотря на это, вскоре после выписки из больницы мужчина вернулся в тренажерный зал. Глида также планирует участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Британец подал в суд на своего работодателя, так как неоднократно предупреждал его о неисправностях в работе бетономешалки. Сейчас проводится расследование. «Это ужасная авария на рабочем месте, которую можно было избежать», — сказал специалист по травматологии Трейси Бенсон (Tracey Benson).

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