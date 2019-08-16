Умер автор музыки для фильмов «Крылья» и «Вся королевская рать»

Народный артист России, композитор Роман Леденев, скончался 15 августа в возрасте 88 лет. О его смерти на своем сайте объявил в пятницу, 16 августа, Союз кинематографистов России.

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом... Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка», — говорится в сообщении.

Леденев написал десятки музыкальных сочинений как для оркестрового, так и для камерно-инструментального и вокального исполнения. Для музыкального театра он сочинил балет «Сказка о зеленых шарах».

Известность Леденеву принесло сотрудничество с режиссером Ларисой Шепитько: он написал музыку для ее фильмов «Зной», «Крылья», «Начало неведомого века» и «В тринадцатом часу ночи». Также он работал над такими картинами, как «Дядюшкин сон», «Вся королевская рать», «Странная женщина» и «Поэма о крыльях».

С 1956 года Леденев преподавал в Московской консерватории, где в 1978-м ему доверили вести класс сочинения, а в 1991-м присвоили звание профессора. Как педагог он воспитал несколько поколений композиторов.

В 1982 году Леденев стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 1995-м — народным артистом России.

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