Обнаружен неизвестный орган боли

Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, что шванновские клетки — вспомогательные клетки нервной ткани — образуют орган, реагирующий на воздействие острых предметов, давление и жжение. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе экспериментов исследователи вывели генетически модифицированных мышей, у которых шванновские клетки, находящиеся в составе сетчатой структуры под эпидермисом, могли быть активированы светом. При воздействии световым стимулом животные проявляли признаки боли, в том числе подергивали лапами или чрезмерно облизывали себя. Это не происходило при стимуляции нервных окончаний или других типов шванновских клеток.

При блокировании активности шванновских клеток мыши демонстрировали пониженную чувствительность к механическому, но не тепловому воздействию.

По словам ученых, хотя наличие сети из шванновских клеток у человека еще не подтверждено, подобный орган, скорее всего, есть и у людей. Результаты исследования в этом случае помогут разработать новые методы терапии хронической боли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



