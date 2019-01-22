У человека обнаружили новые органы

Ученые Университета Дуйсбург-Эссен (Германия) обнаружили ранее неизвестную сеть мелких кровеносных сосудов внутри человеческих костей. Открытие помогает объяснить, каким образом инъекции медикаментов в костный мозг способствуют распространению лекарственных препаратов по всему организму. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам ученых, эти каналы, названные транскортикальными сосудами (англ. trans-cortical vessels), помогают крови и иммунным клеткам быстро проникать в различные органы и части тела. В чрезвычайных ситуациях, например на поле боя, врачи часто не успевают или не могут быстро найти вену, поэтому они делают инъекции прямо в кость. Известно, что это спасало жизнь серьезно раненных солдат, однако только сейчас стало известно об анатомической структуре, благодаря которой такая медицинская помощь оказывалась эффективной.

Для выявления сосудов исследователи использовали этилциннамат — химическое вещество, обесцвечивающее кости и делающее их прозрачными. Они обработали им большеберцовую кость мышей, которую затем изучили с помощью световой флуоресцентной и рентгеновской микроскопии. Ученые выявили несколько сотен сосудов, проходящих через костное вещество. По оценкам, через них протекают 80 процентов артериальной и 59 процентов венозной крови.

Подобную систему более толстых кровеносных сосудов нашли и в большеберцовой кости человека, однако для определения их функции потребуются дополнительные исследования.

В августе 2018 года сообщалось, что ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестные «микроорганы», которые участвуют в работе иммунной системы человека. Они представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов, и названы субкапсулярными пролиферативными центрами (англ. subcapsular proliferative foci, SPF).

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