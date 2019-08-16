В сети появилось видео из окровавленного вагона поезда после драки пассажиров

ЧП Омск / ВКонтакте

Пассажир поезда, направлявшегося из Нового Уренгоя в Омск, стал свидетелем драки в вагоне. Он опубликовал в паблике «ЧП Омск» видео, на котором видно, что после случившегося обувь прилипает к крови на полу.

На кадрах также видно, что пострадавшего выносят из поезда и кладут на носилки, в тамбуре в это время скручивают дебошира.

«Еду после вахты, но такого кина не видел ни разу. Произошла драка в поезде, убивали друг друга пассажиры в алкогольном опьянения, на станции Ханымей сотрудники полиции отказались задержать зачинщика, который истыкал ложкой до полусмерти человека и пытался выткнуть ему глаза, а потом прыгал у него на голове. В поезде дети, а закон бессилен. Весь поезд в шоке», — говорится в посте.

Инцидент произошел 15 августа. Видео опубликовал вахтовик из Омска Павел Шарганов, указывает издание «СуперОмск».

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