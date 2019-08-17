Главу Еврокомиссии экстренно госпитализировали

Председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера срочно госпитализировали для проведения операции. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за госпитализации Юнкер был вынужден прервать свой отпуск в Австрии. Операцию по удалению желчного пузыря ему проведут в Люксембурге.

Жан-Клод Юнкер занимает пост председателя Еврокомиссии с июля 2014 года. 31 октября на этой должности его сменит ныншешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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