Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «1+1» (запись доступна на Youtube).

«Я не знаю, можно так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», — сказал украинский лидер.

По его словам, на встрече в Брюсселе они обсудили «то, о чем нельзя говорить». Зеленский добавил, что Юнкер пообещал лично предоставить Украине поддержку.

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Накануне, 4 июня, Зеленский сделал первый зарубежный визит в качестве президента — в Брюссель. Он встретился и пообщался с Юнкером. При знакомстве стороны обменялись колкостями в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко: глава Еврокомиссии обозначил Зеленского своим новым другом, а тот, в свою очередь, отметил, что «новый лучше старого».

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал такое поведение главы государства заискиванием перед европейскими чиновниками.

Помимо встречи с Юнкером, программа поездки украинского главы предусматривает переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основными темами встреч станут вооруженный конфликт в Донбассе, активизация международных усилий для его урегулирования и план дальнейших реформ на Украине.

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