Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича

Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, ЧП произошло вечером 16 августа в одном из ресторанов коммуны Нуази-ле-Гран в пригороде Парижа. Очевидцы утверждают, что недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта, поскольку заказанный им сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Пуля попала 28-летнему мужчине в плечо, прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти. Стрелявший скрылся с места преступления, его ищет полиция.

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