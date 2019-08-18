Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100

Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 57 погибших и 65 пострадавших.

В реанимации остаются еще 20 человек.

Инцидент произошел утром 10 августа в одном из крупнейших городов страны Морогоро. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и из цистерны начало выливаться топливо. Местные жители принялись собирать бензин, но в какой-то момент бензовоз взорвался.

Аналогичное ЧП произошло в мае неподалеку от столицы Нигера — города Ниамей. Тогда погибли около 60 человек, решивших набрать топливо.

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