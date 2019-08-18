Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в какой-то момент на мероприятии появились протестующие, которые буквально сорвали выступление президента. Их начала выводить охрана. В этот момент американский лидер обратил внимание на одного из мужчин в толпе — Фрэнка Доусона. «У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

Позже выяснилось, что Доусон поддерживал главу США и был одет в футболку с надписью «Трамп-2020». Узнав о своей ошибке, американский лидер позвонил мужчине, чтобы поблагодарить за поддержку. Извиняться Трамп не стал. Сам Доусон отметил, что не обижается на президента и любит его, так как, по его мнению, «он — лучшее, что когда-либо происходило с этой страной».

Выступление Трампа проходило в рамках президентской кампании 2020 года. Выборы в стране состоятся 3 ноября следующего года.

В июле американский лидер занял второе место в опросе телеканала Fox News о следующем главе государства. Отмечалось, что большинство американцев предпочтут видеть на этом посту в 2020 году демократа Джозефа Байдена. Отмечалось, что его рейтинг поднялся на 10 пунктов. Трамп возмутился результатами опроса, показанными в утреннем шоу Fox & Friends. Он написал в Twitter, что никогда не проиграет этому политику.

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