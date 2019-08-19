Ростовская фабрика займется повышением производительности труда

Аксайская птицефабрика в Ростовской области примет участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Это единственное птицеводческое предприятие на юге России, вошедшее в нацпроект, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Аксайского района.

Предприятие планирует повысить производительность труда на 30 процентов до конца 2024 года. Руководитель фабрики Наталья Шумечкова проходит обучение по программе подготовки управленческих кадров.

На предприятии планируется установить автоматизированную линию по сортировке яйца. Ожидается, что это поможет увеличить скорость и качество сортировки и оптимизировать потери.

Как сообщили местные власти, в рамках нацпроекта предприятие также сможет получить инвестиционные кредиты под один процент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!