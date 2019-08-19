Пассажирский Boeing помялся при жесткой посадке в плохих погодных условиях

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Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines получил повреждения во время жесткой посадки в аэропорту Португалии. Об этом сообщается на портале One mile at a time.

Авиалайнер Boeing 757-200 следовал из Нью-Йорка в город Понта-Делгада на Азорских островах. Как видно на фотографиях, опубликованных в сети, при жесткой посадке в плохих погодных условиях, фюзеляж самолета сильно пострадал: на нем появилось множество вмятин разной величины.

В результате авиакомпании пришлось отменить обратный рейс из Понта-Делгада в Нью-Йорк.

В мае командир воздушного судна авиакомпании China Southern Airlines успешно посадил самолет с разбитым стеклом и носом. Инцидент произошел с крупнейшим лайнером в мире Airbus A380-800, следовавшим из Гуанчжоу в Пекин. При подлете к Пекину самолет столкнулся с плохими погодными условиями и получил серьезные повреждения.

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