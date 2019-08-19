Киркоров рассчитался с ГИБДД

Певец Филипп Киркоров оплатил все имевшиеся у него штрафы от ГИБДД. Об этом со ссылкой на директора артиста сообщает в понедельник, 19 августа, РИА Новости.

«Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов», — заметил директор Киркорова Геннадий Рыбак.

В подтверждение информации об уплате штрафов Рыбак предоставил скриншот страницы мобильного приложения, на котором видно, что неоплаченных штрафов у артиста нет.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числилось 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3000 рублей. Нарушения датированы апрелем 2019-го.

Ранее в июле к Киркорову подал иск на 82 тысячи рублей «Комбинат питания "Кремлевский"». Предприятие потребовало у артиста возместить расходы, связанные с организацией дополнительного питания для участников его труппы во время репетиций и концерта в августе прошлого года.

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