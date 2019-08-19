МиГ-31 сразились в стратосфере

tvzvezda.ru

Cверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31БМ провели тренировку на высоте более 20 километров. Видео с испытаний опубликовала «Звезда».

«В соответствии с планом боевой пoдгoтoвки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дислoцирoванные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России», — говорится в сообщении.

В рамках учений один МиГ-31БМ должен был на максимальной скорости вторгнуться в воздушное пространство России, когда как второй истребитель без привлечения наземных средств ПВО должен был перехватить нарушителя. Бои проходили в стратосфере на высоте более 20 километров и при скорости 2,5 тысяч километров в час.

В мае 2019 года МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18 900-19 350 метров над уровнем моря). Тогда отсечалось, что на высоте в 20 километров почти нет воздуха, а температура и давление непригодны для человека.

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