МиГ-31БМ сразились в стратосфере над Пермью

Видео: tvzvezda.ru

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ приняли участие в «воздушном бою» в стратосфере над Пермью. Соответствующее видео показала «Звезда».

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

Телеканал отмечает, что роль нарушителя границ России играл один из самолетов МиГ-31, которому противодействовали два МиГ-31БМ. Первый самолет находился на высоте 15 километров, остальные — на высоте 18 километров. Перемещаясь со скоростью более 2,8 тысячи километров в час, пара МиГ-31БМ смогла уничтожить условного противника.

В январе в журнале The National Interest пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!