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Северная Корея унизила южнокорейского депутата за критику

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Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте агентства.

«Поговорка гласит, что хоть губы и кривые, играй на чуре правильно. Так можно сказать о сумасбродных выходках болванов-политиков из Южной Кореи», — говорится в комментарии. (...) Депутата Пак Чи Вона упрекнули в том, что во время своего предыдущего визита в Северную Корею 15 июня он притворялся порядочным человеком, а теперь «чесал обложенным языком и издавал дурной запах», и посоветовали «не совершить глупых поступков, подобных тому, как выколоть себе глаза своими же пальцами или плевать в небо».

Южнокорейский депутат Пак Чи Вон известен тесными связями с Северной Кореей, он регулярно посещает соседнюю страну. 16 августа он подверг критике новые испытания ракет КНДР.

Северная Корея провела очередные испытания нового вооружения 16 августа в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, который высоко оценил работу специалистов оборонной промышленности.

6 августа на территории Северной Кореи зафиксировали запуск двух неопознанных снарядов. Пуск был проведен с берега Японского моря. Всего было зафиксировано два выпущенных снаряда, однако их характеристики неизвестны.

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