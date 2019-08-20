Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым

«МегаФон» по скорости загрузки и по скорости отдачи данных победил в исследовании «Какой оператор оказался лучшим в России», проведенном сайтом iPhones.ru. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства. Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФон»а составила 54 мегабит в секунду. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.

Ранее, в июле 2019 года «МегаФон» третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

