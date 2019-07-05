Путешественники «МегаФона» высоко оценили услугу «Роуминг, Гудбай!»

Удобство и выгоду услуги «Роуминг, гудбай!» высоко оценили 82,9 процента пользователей «МегаФона». Эти данные следуют из исследования информационно-аналитическое агентства TelecomDaily, опросившего россиян, вернувшихся из путешествий по зарубежным странам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. Услуга для путешественников «Роуминг, гудбай!» позволяет пользоваться интернетом, звонками и SMS за границей на условиях домашнего тарифа. Услуга предоставляется в более чем 100 стран мира.

Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, комментируя итоги проведенного исследования, заявил: «Каждый из нас хочет быть всегда на связи и общаться без каких-либо ограничений с близкими и родными, делиться эмоциями и впечатлениями в путешествиях. "МегаФон" фактически отменил международный роуминг! В зарубежных поездках нашему абоненту не нужно думать, как правильно и рационально использовать минуты или гигабайты — границ теперь нет, услуги оказываются как дома и по разумной цене».

По данным исследования, большинство воспользовавшихся услугой международного роуминга абонентов осталось довольны качеством и ценой услуг связи в роуминге, средний показатель по отрасли вырос с 70,6 процента в 2018 году до 73,1 процента в нынешнем. Аналогичный показатель среди опрошенных абонентов «МегаФона» составил 82,9 процента и увеличился с 2018 года на 10,7 процента. Согласно данным исследования, у «МегаФона» лучший индекс удовлетворенности, что аналитики агентства связывают с запуском весной 2019 года услуги «Роуминг, гудбай!».

По оценкам специалистов «Роуминг, гудбай!» — один из наиболее экономичных вариантов использования услуг связи и мобильного интернета в роуминге. Опция позволяет осуществлять вызовы и отправлять сообщения на номера российских операторов и использовать интернет буквально по цене чашки кофе — от 189 рублей.

Эксперты считают, что удобство новой услуги позволило клиентам «МегаФона» более активно использовать как голосовой трафик, так и мобильный интернет: за год с момента проведения последнего исследования число активных пользователей интернета в путешествиях среди абонентов «МегаФона» выросло на 11,9 процента до 39,9 процента опрошенных.

В мае 2019 года информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело традиционное ежегодное исследование удовлетворенности услугами связи в роуминге. Исследование проводилось в зонах прилета международных аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга среди 1753 абонентов большой четверки операторов связи.