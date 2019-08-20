Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился

В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи непроизвольно выстрелил себе в голову из наградного оружия. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, полковник недавно переехал из Керчи в Подмосковье, познакомился с нынешней супругой и стал жить с ней в квартире в Новой Москве. Вечером 19 августа он захотел похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили за воинские заслуги в Крыму пять лет назад.

Когда мужчина показывал супруге пистолет, он решил почесать голову стволом оружия, но забыл, что в магазине остался патрон. Наградное оружие не стояло на предохранителе и поэтому выстрелило.

Жена потерпевшего вызвала медиков, те госпитализировали его. Полковника спасло то, что пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Полицейские уже установили, что наградное оружие вопреки правилам не хранилось в сейфе.

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