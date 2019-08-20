Российская певица утонула в Приморье

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье в возрасте 35 лет. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов на своей странице в Facebook.

«Не стало еще одного моего хорошего друга, замечательного и яркого человека, нашей землячки, cолистки Приморской филармонии, финалиста Приморского конкурса "Пирамида", участницы конкурсов "Океанский проспект", "Бродвей", "СТС зажигает суперзвезду" — Олеси Яковлевой», — написал Павлов.

Друзья и коллеги предполагают, что певица утонула, сообщает агентство PrimaMedia. Обстоятельства трагедии не уточняются.

Олеся Яковлева выступала на сцене Приморской краевой филармонии, неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов, давала сольные концерты, а также выступала в составе музыкального коллектива «Отстань».

Прощание с певицей состоится 21 августа.

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