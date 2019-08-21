Замечание коллеги о вульгарной юбке довело девушку до панической атаки

Тинейджера не пустили на работу из-за вульгарной одежды. Об этом сообщает Essex Live.

18-летняя Лилли Кэттелл (Lillie Cattell) является сотрудницей агентства недвижимости Warwick Estates в Харлоу, Англия. На протяжении всех 11 месяцев работы у нее ни разу не возникало проблем с внешним видом.

Однако в августе к Кэттелл подошла сотрудница отдела кадров и сообщила, что она одета неподобающе. В тот день на девушке был желтый свитер и клетчатая облегающая юбка немного выше колен.

Материалы по теме Короче некуда Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить

«Она сказала, что моя одежда неуместна, и отправила меня домой переодеться. Я была зла и раздосадована, потому что в таком наряде я уже не раз появлялась на работе. Когда я села в машину, у меня началась паническая атака и я не могла дышать», — поделилась Кэттелл. Далее она рассказала, что по пути домой с ней случилась истерика, она не смогла вести машину, и отцу пришлось приехать и забрать ее домой.

В результате инцидента девушка приняла решение уволиться. По ее мнению, компания должна внести изменения в правила дресс-кода, чтобы в будущем никто из ее сотрудников не столкнулся с подобным «унижением».

В апреле пятилетнюю девочку по имени Хармони из Миннесоты, США, пристыдили за откровенную одежду и переодели в школе. Мать школьницы, Эмили Стюарт, отправила дочь на занятия в сарафане на тонких бретельках и была удивлена, когда та вернулась домой в абсолютно другой одежде. Позже выяснилось, что в школе ее попросили «прикрыться».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!