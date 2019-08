Группа Enter Shikari выпустила новый клип на песню Stop the Clocks

Британская пост-хардкор-группа Enter Shikari выпустил новый клип на песню Stop the Clocks. Он опубликован на официальном YouTube-канале коллектива.

Сингл Stop The Clocks стал первым релизом группы в рамках их нового контракта с лейблом So Recordings. В августе Enter Shikari выступят на фестивалях Reading, Leeds и Crammerock, а 20 сентября отправятся в тур по США. После завершения гастролей квартет начнет работать над созданием шестого альбома. Их последняя пластинка The Spark, удостоенная множества наград, стала четвертым по счету альбомом коллектива, попавшим в UK Album Chart Top 5.

Состоящая из четырех участников группа Enter Shikari была основана в 2003 году. В своем творчестве они объединяют хардкор и транс, пост-хардкор и металкор, а также используют электронные сэмплы.

