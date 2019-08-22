К повышению производительности труда захотели привлечь больше предприятий Урала

В сегмент участвующих в повышении производительности труда уральских предприятий следует включить предприятия с выручкой от 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Он отметил, что участие предприятия в проекте определяется валовым продуктом, производимым компаний. Объем производимой продукции должен быть от 400 миллионов и до 30 миллиардов рублей. Однако в проект также следует включить предприятия с выручкой от 200 миллионов, считает Пересторонин.

Он пояснил, что именно такие предприятия, которых в регионе насчитывается порядка 150-ти, наиболее нуждаются в федеральной поддержке, поскольку проведение аудита собственными силами является для них затратным.

Министр сообщил, что в 2019 году в нацпроекте примет участие 41 предприятие Свердловской области. Для этого выделены средства в размере более 91 миллиона рублей.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов к концу 2024 года.

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