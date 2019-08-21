Повышением производительности труда займутся 160 красноярских предприятий

Почти 160 красноярских предприятий войдут в нацпроект по повышению производительности труда и поддержке занятости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Владимира Солодова.

По его словам, на 38 предприятиях будут работать специалисты федерального центра компетенций, на 78 — регионального центра. Еще 43 предприятиям предоставят субсидии на привлечение сторонних экспертов в сфере бережливого производства.

Местные власти сообщили, что 29 процентов предприятий-участников проекта относятся к обрабатывающей промышленности, 25 процентов — к строительной индустрии, 22 процента — к транспортной сфере, 19 процентов — к сельскому хозяйству, восемь процентов — к лесной отрасли.

В целом Красноярский край получил из федерального бюджета 28 миллионов рублей на реализацию проекта. Регион продолжит получать финансирования и в последующие годы, однако объемы средств пока не уточняются.

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