Названы главные условия появления жизни на планетах

Ученые Чикагского университета пришли к выводу, что некоторые экзопланеты могут обладать лучшими условиями для жизни, чем сама Земля. Исследователи определили один из главных факторов, способствующих появлению живых организмов, и выяснили, в каких случаях он сильнее всего проявляется. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи смоделировали вероятные климатические условия и океанические среды обитания на различных типах планет с помощью программного обеспечения ROCKE-3-D, разработанного Институтом космических исследований имени Годдарда (GISS) НАСА. Одним из благоприятных для развития жизни процессов является апвеллинг — подъем глубинных вод, богатых питательными веществами, к поверхности океана, где обитают фотосинтезирующие организмы.

Оказалось, что планеты с более плотной, чем у Земли, атмосферой, относительно низкой скоростью вращения и большим количеством континентов поддерживают высокую скорость апвеллинга и являются более подходящими для возникновения жизни.

Известно, что наличие жидкой воды на планете необязательно связано с наличием живых организмов. Так, планеты-океаны, не имеющие суши, могут быть лишены жизни.

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