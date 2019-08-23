Найден загадочный череп с красным пятном

Неопознанный череп с крупным красным пятном без глазниц выбросило на пляж в Линкольншире (Англия). Об этом сообщает The Independent.

Женщина обнаружила череп во время прогулки со своей собакой в Национальном заповеднике Гибралтар-Пойнт. Собеседница издания предположила, что это может быть череп тюленя.

Лондонский ветеринар сообщил, что останки могут принадлежать собаке брахицефальной породы, такой как французский бульдог или мопс. Специалист добавил, что покраснение черепа может быть связано с кровоизлиянием, а животное могло погибнуть от травмы головы.

Фото найденных останков женщина разместила в сети. Пользователи поспорили в комментариях, кому может принадлежать череп. По мнению некоторых, что животное имело клыки и было плотоядным. Отсутствие глазниц заставило комментаторов предположить, что это мог быть уродливый щенок.

Эксперты из Музея естественной истории Лондона также высказали свое мнение. Сотрудник Ричард Сабин рассказал The Independent, что это череп тюленя, в котором отсутствует верхняя челюсть с зубным рядом. По его мнению, сложно идентифицировать вид по одной фотографии в интернете, но, скорее всего, это обыкновенный тюлень.

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