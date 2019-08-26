Более 600 человек поучаствовали в фестивале «Подмосковье — территория дружбы»

В подмосковном Пушкине состоялся IV московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы», в нем приняли участие 600 человек. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Одним из центральных событий фестиваля стало приветственное торжественное шествие, в котором приняли участие представители 14 национальностей региона, говорится в сообщении.

В ходе мероприятия представители различных культур рассказывали о своих традициях и обычаях. Некоторые из них угощали гостей блюдами национальной кухни. По словам организаторов, высоким спросом пользовался плов, всего было приготовлено более 1,5 тысячи порций.

Фестиваль проводится по решению Консультативного совета по делам национальностей. С предложением о его организации в 2015 году выступили национальные общественные организации.