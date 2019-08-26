У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли

Министерство сельского хозяйства планирует забрать у предпринимателей не используемые ими земли, чтобы снова ввести их в оборот. Об этом «Известиям» сообщили источники в ведомстве.

Всего в планах вернуть государству 4,8 миллионов гектаров земель. Это случится с теми участками, которые пустовали более трех лет. Для того, чтобы упростить процесс возврата, Минсельхоз подготовил проект изменений в закон «Об обороте земель сельхозназначения». Он позволит Россельхознадзору как можно скорее начать изъятие неиспользуемого участка, отмечает издание.

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью», — отметили в ведомстве.

На данный момент площадь сельскохозяйственных земель в России составляет 385 миллионов гектаров. Около 12 процентов из них не используется по назначению.

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