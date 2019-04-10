15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»

В Ленинградской области с 15 апреля начинается прием заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар». Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Ленинградской области.

Программа «Ленинградский гектар» действует в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Каждый желающий может до 15 мая подать заявку в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Далее будет проводится конкурс, по результатам которого победители получат участок до 10 гектаров земли и грант до 3 миллионов рублей. Администрация области уже сформировала 11 земельных участков. На реализацию проекта бюджет выделил 60 миллионов рублей.

«Теперь дело за малым — выбрать лучшие проекты и раздать землю. Мы ждем амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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