Жители российского Севера смогут пожаловаться чиновникам онлайн

Власти Мурманской области намерены запустить мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут отправлять в адрес чиновников жалобы и предложения по развитию городской среды. Предполагается, что сервис начнет работать в сентябре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«За первые три недели работы портала "Наш Север" у нас зарегистрировались более 2 тысячи пользователей, [они] направили более 800 сообщений. Большая часть сообщений приходит с мобильных устройств, в начале сентября мы планируем, что введем в эксплуатацию мобильное приложение», — уточнила помощник врио губернатора региона Зинаида Разживина. Большая часть сообщений касается некачественного покрытия асфальта во дворах (более 30 процентов), и на втором месте — вопросы ЖКХ

Разработка подобных цифровых сервисов входит в число мероприятий проекта «Умный город». Он стартовал в России в прошлом году, а с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

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