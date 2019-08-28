Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии

Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии. Об этом в среду, 28 августа, сообщает The Independent.

Отмечается, что 27-летний музыкант находился на курорте Квинта-до-Лаго в Алгарве, который считается одним из самых престижных в регионе. Грабители вломились на его виллу, забрали паспорт, драгоценности и мобильные телефоны.

В ходе ограбления рэперу прострелили ногу. Друзья артиста доставили его в больницу. Они сообщили полиции, что грабители говорили с ирландским акцентом. Состояние здоровья Mist пока не разглашается.

В дискографии хип-хоп-исполнителя два альбома. Он наиболее известен по синглу So High, клип на который набрал около 16 миллионов просмотров на YouTube.

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