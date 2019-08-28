Гонщица погибла во время попытки установить рекорд на реактивном автомобиле

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии, которая случилась, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает портал Autoblog.

Происшествие случилось на сухом озере в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час).

Девушке было 36 лет. Родные гонщицы отметили, что она «покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории».

Свой первый рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013 года. Тогда она достигла скорости 398 миль в час (640,5 километров в час) за рулем Eagle Supersonic Speed Challenger. Позже она разгонялась до примерно 480 миль в час (около 772 километров в час), однако официально рекорд подтвердить не удавалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!